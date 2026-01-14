Corpo de menina de 11 anos é encontrado no Rio Tietê em Biritiba Mirim

O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta quarta-feira (14), o corpo da menina de 11 anos que havia se afogado no Rio Tietê, em Biritiba Mirim. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura.

A corporação foi acionada por volta das 16h12 de segunda-feira (12) para atender a ocorrência de afogamento. As buscas tiveram início ainda na tarde do mesmo dia e seguiram até cerca de 19h12.

Os trabalhos foram retomados na terça-feira (13) e continuaram nesta quarta-feira, com a atuação de aproximadamente 15 bombeiros, distribuídos em equipes de busca e mergulho. Após varreduras no trecho do rio, o corpo da vítima foi encontrado.