Corpo de menino de dois anos é encontrado carbonizado em Itaquá

O corpo de um menino, de dois anos, foi encontrado carbonizado após a casa em que ele estava pegar fogo na madrugada desta sexta-feira, 21, no Jardim Itaquá, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o padrasto da criança contou aos policiais que teve um desentendimento com um vizinho e que este o teria ameaçado.

Após o desentendimento, ele e a mãe teriam deixado a criança em casa dormindo para tirar satisfações. Eles foram até a casa da mãe do suspeito, mas não o encontraram. Ao retornar, por volta das 2h50, ambos se depararam com a residência em chamas.

A mãe e o padrasto da criança, além do vizinho - que aguardou os policiais em sua casa mesmo sabendo das suspeitas contra ele - foram levados para a delegacia. Lá, o suspeito disse que estava na casa da mãe no momento do incêndio. A versão foi confirmada por ela.

Os pais da criança não conseguiram explicar o motivo de terem deixado a criança sozinha em casa.

O caso foi registrado como morte suspeita no Distrito Policial Central de Itaquá. Sem elementos que comprovassem autoria de alguém no crime, todos foram liberados.