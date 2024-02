Corpo de mulher desaparecida após enxurrada em Suzano é encontrado

O corpo de Elda Hiromi Kajiwara Ussuki, de 55 anos, foi encontrado próximo ao Rio Una, na tarde desta sexta-feira (16), em Suzano. Ela estava desaparecida após ter o carro levado por enxurrada durante temporal, na madrugada de quarta-feira (14), na cidade. A mulher estava acompanhada do seu esposo, Dirceu Satoru Ussuki, que foi encontrado no córrego Ribeirão das Pedras, na quarta-feira (14).



Dirceu e a esposa morreram quando tentavam passar pela Estrada Antônio Jorge, próximo à Rodovia Índio-Tibiriçá, que estava alagada, e a correnteza arrastou o veículo para dentro do rio.



Ela é filha do monge senhor Kajiwara, do Templo Honpa Hongwanji. O corpo do marido será velado neste sábado, das 10 às 14 horas, no Templo Honpa Hongwanji, localizado na Rua Tiradentes, 411, Centro de Suzano. E às 16 horas o corpo será cremado no Crematório da Vila Alpina, na Capital.