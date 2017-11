Corpo é encontrado dentro de barraco no Jardim Cacique

Um corpo foi encontrado nesta sexta-feira (17), na Rua Osmar Alves Góis Sobrinho, no Jardim Colorado, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), o local no qual a vítima estava continha muitas marcas de sangue. Ele foi encontrado dentro de um barraco. As primeiras informações eram de que o corpo seria de um travesti. Porém amigos da vítima descartaram essa informação à polícia.

De acordo com a PM, o corpo foi encontrado por uma amiga do homem. Ela teria permitido que ele morasse num barraco, que fica ao lado da residência. Na manhã desta sexta, como de costume para a família, a testemunha foi chamá-lo para tomar café, e o encontrou caído ao chão.

No local, os PMs disseram ter o visto com muito sangue na região da cabeça. Mas, as causas da morte ainda não puderam ser especificadas. Mas, segundo a testemunha, que pediu para não se identificar, o homem tinha diversos problemas de saúde, inclusive tuberculose.

A PM aguarda a chegada da perícia para dar andamento à ocorrência. O caso é tratado como morte suspeita e deverá ser registrado na Delegacia Central.