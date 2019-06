Corpo é encontrado com ferimento no rosto na Vila Helena

O corpo de um homem, de cor parda, de aproximadamente 45 anos, foi encontrado na tarde da última sexta-feira (28) por Guardas Civis Municipais (GCMs), na Estrada Marcos Barbosa, localizada no bairro Vila Helena, em Suzano.

Caso

Por volta das 18h15, os guardas informaram à polícia que foram avisados por uma testemunha para comparecerem ao local dos fatos, onde havia sido localizado um cadáver.

A vítima, até a tarde de ontem não identificada, vestia uma calça de moletom azul, camisa preta de manga comprida e, nos pés, calçava botas.

A Polícia foi notificada e compareceu ao local onde ocorreu o fato.

A vítima apresentava uma lesão no rosto, na parte da testa, porém a natureza da lesão foi constatada como indeterminada, e não havia sangue próximo ao corpo encontrado.

Além da Polícia, a equipe do Instituto de Criminalística compareceu ao local.

Um perito criminal realizou o exame pericial e, a princípio, nenhuma lesão foi encontrada no corpo da vítima que indicasse homicídio.

SHPP

Além disso, também compareceu no local a equipe do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Foi solicitado exame necroscópico no corpo da vítima.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Central de Suzano.