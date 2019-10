Corpo é encontrado com marcas de tiro no Jardim Casa Branca

O corpo de um homem, aparentando ter 40 anos, foi encontrado com marcas de tiro no Jardim Casa Branca, em Suzano. No local, foi encontrado um maço de cigarro, quatro pinos de cocaína, além de R$ 4. O caso foi registrado na manhã de domingo (20) na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 12h55, foram informados sobre um homicídio na Rua Isabel Castanheda Maier, altura do 135. Ao chegarem no local, a polícia encontrou numa trilha, que dá acesso a um campo de futebol e a uma via pública, o corpo do homem, de cor parda, magro, cabelo encaracolado preto e usava blusa azul clara e bermuda azul com listras. Segundo a polícia, a vítima estava com marcas de tiro nas costas, além de estar descalço, com as vestimentas sujas e aparentando ser usuário de drogas.

Horas depois do fato, a companheira da vítima compareceu na delegacia. Ela informou que o homem era procurado pela Justiça e que era usuário de drogas.