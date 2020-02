Corpo é encontrado com pescoço amarrado na Estrada Pau-a-Pique

Um homem, que aparentava ter entre 40 e 45 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 13, na Estrada Pau-a-Pique, em Suzano.

De acordo com a polícia, o homem tinha 1,65, vestia calça e jaqueta jeans e tênis vermelho e camisa preta. Ele estava sentado, encostado em um toco de uma cerca de arame farpado.

No local, os policiais perceberam que o indivíduo estava com o pescoço amarrado com uma corda. Ele não estava com outras marcas e não havia testemunhas no local.

O corpo foi recolhido por volta das 10 horas por uma funerária.

O trecho da via fica a cerca de 200 metros da passagem do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.