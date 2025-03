Um corpo, em avançado estado de decomposição, foi localizado dentro de "carcaça" de geladeira na Estrada Matsuzaki, em Suzano.

Os policiais foram acionados via Copom, sem o denunciante ser identificado. No local, confirmaram o corpo dentro de uma geladeira, em área de mata, enrolado em um tecido com o logo do São Paulo.

Devido o estado de decomposição não foi possível identificar as características físicas ou o sexo da vítima.

Foi acionada a equipe do Setor de Homicídio de Mogi das Cruzes.