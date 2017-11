Corpo é encontrado dentro de porta-malas; polícia acredita que carro seria incendiado

O corpo de um homem – ainda não identificado – foi encontrado dentro de um porta-malas nesta quinta-feira (9), na Rua Jandira, no Jardim Nossa Senhora das Graças, em Itaquaquecetuba. A vítima estava com os pés e mãos amarradas, e tinha marcas de tiro. A hipótese inicial levantada pela Polícia é de que o desconhecido tenha sido julgado num ‘tribunal do crime’.

A Polícia Militar (PM) encontrou o cadáver na manhã desta quinta, depois de um Disque Denúncia (190). Os PMs tinham a informação de que um veículo estranho estava estacionado na via. Dentro do porta-malas, os policiais encontraram o corpo de um homem – de aproximadamente 40 anos. A vítima tinha diversas marcas de tiros, além de estar com os pés e mãos amarrados.

Há suspeitas de que o veículo iria ser incendiado. Isto porque um galão de gasolina foi encontrado dentro do carro. Segundo o tenente-coronel, Anderson Caldeira, a hipótese inicial é de que o crime tenha envolvimento do crime organizado, e que o homem tenha sido vítima de um ‘tribunal do crime’.

Ainda segundo a Polícia, o veículo não tem registro de roubo. Os policiais realizam rondas em busca do proprietário do carro. A PM busca informações para tentar encontrar um possível indício sobre a autoria do crime.

O caso será registrado no 1º Distrito Policial (DP) do Caiuby. Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha mais pistas sobre o crime.