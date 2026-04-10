Corpo é encontrado na área central de Mogi

O corpo de um homem foi encontrado, por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (10), na rua Doutor Paulo Frontin, na área central de Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam a denúncia de um popular por telefone.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo ainda não foi identificado, mas acredita-se ser um morador de rua. O Samu foi acionado e constatou o óbito, mas ainda não se sabe a causa.

O local foi isolado para a perícia e, depois, um carro será chamado para a retirada do cadáver. O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).