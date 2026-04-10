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Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
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Polícia

Corpo é encontrado na área central de Mogi

Segundo a Polícia Militar o corpo ainda não foi identificado, mas acredita-se ser um morador de rua

10 abril 2026 - 12h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Corpo foi encontrado na rua Doutor Paulo Frontin, na área central de Mogi das Cruzes Corpo foi encontrado na rua Doutor Paulo Frontin, na área central de Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Google Street View)

O corpo de um homem foi encontrado, por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (10), na rua Doutor Paulo Frontin, na área central de Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam a denúncia de um popular por telefone.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo ainda não foi identificado, mas acredita-se ser um morador de rua. O Samu foi acionado e constatou o óbito, mas ainda não se sabe a causa.

O local foi isolado para a perícia e, depois, um carro será chamado para a retirada do cadáver. O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

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