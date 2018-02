Corpo é encontrado perto da Lagoa Azul

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (24), por volta das 9 horas, na área de mata próxima a Lagoa Azul no Jardim Imperador, em Suzano. O cadáver foi encontrado, em estado avançado de decomposição, por um morador que caminhava pelo local com seu cachorro. A Polícia Militar (PM) foi aciona pelo residente. No corpo, foram encontradas lesões, principalmente na área do pescoço.

Foi identificado que o homem morto teria 1,70 metro de altura. A cor da pele do corpo não pôde ser identificada por causa do estado de decomposição.

O homem estava vestindo uma calça jeans e uma camisa azul com listras. Nenhum documento de identificação foi encontrado perto do corpo.

De acordo com o policial militar que estava acompanhando o caso, as lesões encontradas no corpo podem ter sido causadas por animais. Não foi possível identificar a causa da morte.

A perícia foi acionada ao local para fazer a retirada do corpo. Um carro funerario estava na Delegacia Central (DP) de Suzano e levou o corpo para investigação por volta das 13 horas .

O caso foi registrado no DP Central de Suzano.