Corpo em decomposição é encontrado em Itaquá

O corpo em decomposição de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um saco plástico na Estrada Sargento Acácio Gonçalves dos Reis, em Itaquaquecetuba, na manhã desta quarta-feira (19). A Polícia Civil investiga o caso.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e encontraram a vítima no local. Exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), além da coleta datiloscópica para auxiliar na identificação.
O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba, que solicitou o apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.