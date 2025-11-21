Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Corpo em decomposição é encontrado em Itaquá

Homem ainda não foi identificado; Polícia Civil investiga o caso

21 novembro 2025 - 09h45Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

O corpo em decomposição de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um saco plástico na Estrada Sargento Acácio Gonçalves dos Reis, em Itaquaquecetuba, na manhã desta quarta-feira (19). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e encontraram a vítima no local. Exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), além da coleta datiloscópica para auxiliar na identificação.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba, que solicitou o apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.