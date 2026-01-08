Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Corpo em decomposição é encontrado em rio de Mogi

Caso foi registrado como morte suspeita

08 janeiro 2026 - 10h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado no 3º DP de MogiCaso foi registrado no 3º DP de Mogi - (Foto: Reprodução/Street View)

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado boiando em um rio na manhã desta quarta-feira (7), no Jardim Rodeio, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada após denúncia sobre um cadáver na Avenida Lothar Waldemar Hoehne. No local, a equipe constatou que o corpo estava distante da margem, o que impossibilitou a aproximação segura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do corpo da água com o uso de um bote, deixando-o em local apropriado para os procedimentos legais.

Foi requisitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar as causas da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.