Corpo em decomposição é encontrado em rio de Mogi

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado boiando em um rio na manhã desta quarta-feira (7), no Jardim Rodeio, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada após denúncia sobre um cadáver na Avenida Lothar Waldemar Hoehne. No local, a equipe constatou que o corpo estava distante da margem, o que impossibilitou a aproximação segura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do corpo da água com o uso de um bote, deixando-o em local apropriado para os procedimentos legais.

Foi requisitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar as causas da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.