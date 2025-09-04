Corpo em estado de decomposição é encontrado em Suzano

caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Suzano - (Foto: Reprodução/Street View)
Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (2), às margens da represa Taiaçupeba, na Estrada da Duchen, em Suzano.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, encontraram o corpo em estado avançado de decomposição.
O local foi periciado e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.
O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Suzano.