Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 04 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Corpo em estado de decomposição é encontrado em Suzano

Corpo foi encontrado às margens da represa Taiaçupeba

04 setembro 2025 - 10h06Por Laura Barcelos - da Região
caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Suzanocaso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Suzano - (Foto: Reprodução/Street View)

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (2), às margens da represa Taiaçupeba, na Estrada da Duchen, em Suzano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, encontraram o corpo em estado avançado de decomposição.

O local foi periciado e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Suzano.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso conduzindo carro irregular em Suzano
Polícia

Homem é preso conduzindo carro irregular em Suzano

Operação contra carga roubada de cigarro prende um em Mogi
Polícia

Operação contra carga roubada de cigarro prende um em Mogi

GCM de Suzano recupera motocicletas em ações da Patrulha Maria da Penha e da Romo
Polícia

GCM de Suzano recupera motocicletas em ações da Patrulha Maria da Penha e da Romo

Suspeito é preso por receptação após perseguição policial em Itaquá
Polícia

Suspeito é preso por receptação após perseguição policial em Itaquá

GCM de Itaquá e Polícia Militar estouram casa cofre com mais de R$ 42 mil, drogas e fuzil
Polícia

GCM de Itaquá e Polícia Militar estouram casa cofre com mais de R$ 42 mil, drogas e fuzil

Megaoperação contra o crime organizado no setor de combustíveis cumpre mandado em Suzano
Polícia

Megaoperação contra o crime organizado no setor de combustíveis cumpre mandado em Suzano