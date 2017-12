Corpos de homem e mulher são encontrados enterrados em covas rasas em Suzano

Dois corpos - de um homem e uma mulher - foram encontrados nesta sexta-feira (22) enterrados em covas rasas, em Suzano. As vítimas estavam num terreno localizado na Rua Donizete Lara Martins, no Jardim Restinga. A polícia suspeita que as mortes tenham sido motivadas por uma possível dívida com o tráfico de drogas, mas a hipótese de crime de vingança não foi descartada.

Segundo a polícia, à princípio, o pai de uma jovem, de cerca de 17 anos, que está desaparecida, disse ter recebido ligação sobre a localização do corpo da filha. Ele foi ao local indicado, porém não a encontrou. Assim, o homem pediu ajuda aos policiais militares (PMs).

Uma nova busca foi realizada nos fundos do terreno. O primeiro corpo encontrado foi de uma mulher. Ela estava enrolada em edredons. A primeira vítima foi vista pelo pai da garota desaparecida, que saiu do local acreditando ser a filha. A confirmação de que seja a desaparecida deve ser comprovada a partir de exames.

Em seguida, os policiais encontraram o corpo de um homem. De acordo com o sargento Hugo Tadashi, a suspeita é de que este corpo seja de um homem, que também estava desaparecido.

“Ainda não sabemos a identificação dessas vítimas. Há duas pessoas que, possivelmente, podem ser os familiares deles, mas a Polícia Civil deverá confirmar a partir de exames”, disse.

De acordo com a polícia, os corpos estavam no local há mais de 20 dias. Isto por causa do avançado estado de decomposição. Peritos da criminalística foram ao local e, também, não conseguiram concluir as causas da morte.

Os corpos serão levados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Depressão

Caso seja confirmado que a vítima seja a adolescente desaparecida, a polícia falou que ela estava sofrendo de depressão pós parto. Inclusive, a garota teria saído de casa para morar num barraco, próximo ao local do crime. Ela estava na companhia de outras pessoas, que supostamente são usuárias de drogas.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras. a