Corregedoria da Polícia Civil realiza operação contra envolvimento de policiais em tráfico de drogas

A Corregedoria da Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (7), uma operação para investigar um esquema de tráfico de drogas envolvendo policiais do 77º Distrito Policial. A ação, que contou com a participação de 17 policias civis em seis viaturas, ocorreu na Capital e em Mogi das Cruzes, na região metropolitana, e resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos agentes investigados.

Durante a operação, foram apreendidos três celulares e um notebook que serão analisados para aprofundar as investigações. Quatro policiais foram alvo das diligências, e três deles foram afastados dos cargos por decisão judicial. A ação é desdobramento de uma investigação que resultou na prisão de dois policiais e cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, no fim de janeiro.

As apurações continuam para esclarecer o envolvimento dos suspeitos e identificar outros possíveis participantes do esquema criminoso. A Corregedoria reafirma seu compromisso com a transparência e a integridade na atuação policial, garantindo que medidas rigorosas serão adotadas contra qualquer desvio de conduta.