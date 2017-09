Criança de 1 ano fica presa dentro de carro e é salva por policiais do 32º BPM/M

Uma criança, de 1 ano, ficou presa depois do carro da família apresentar defeito e trancar portas e vidros, em Suzano. Ela chegou a desmaiar decorrente a alta temperatura. Policiais Militares do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) quebraram o vidro e a socorreram.

O resgate à criança ocorreu na segunda-feira (18), na Rua Almirante Gago Coutinho, no Centro de Suzano. Depois de um defeito, a menina ficou presa dentro do carro. Logo, a mãe se desesperou porque a filha poderia passar mal, em decorrência a alta temperatura do dia.

Uma viatura da PM fazia o patrulhamento no Centro, quando a mulher solicitou ajuda. A polícia teve de acalmá-la. Em poucos minutos, os policiais viram que a criança acabou desmaiando. Deste modo, o vidro do carro foi quebrado para resgatar a menina.

Segundo a polícia, a menina foi reanimada e não sofreu nenhuma sequela.