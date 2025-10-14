Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Polícia

Criança de 12 anos morre afogada em Arujá

Vítima nadava em uma lagoa; outras duas crianças estavam no local

14 outubro 2025 - 10h34Por Laura Barcelos - da Reportagem Local

Uma criança de 12 anos morreu nesta segunda-feira (13) após se afogar em uma lagoa no Parque Barretos, na Ladeira José Coronel Lourenço de Souza, em Arujá.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Corpo de Bombeiros foi acionado por duas crianças que nadavam com a vítima e relataram que ela havia se afogado.  

Os bombeiros iniciaram as buscas por volta das 13h, com apoio de mergulhadores e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante as buscas, as equipes encontraram a vítima já sem vida.

Familiares acompanharam a ocorrência no local que, ainda segundo a pasta, permanece preservado pela Polícia Militar para perícia.