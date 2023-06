Criança de 7 anos morre após ser espancada pelo pai adotivo em Guararema

Uma criança de 7 anos de idade morreu, na madrugada desta sexta-feira, em Guararema, após ser espancada pelo pai adotivo. A criança chegou a ser socorrida ao Hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança sofria agressões frequentemente. A PM foi acionada às 4h10, para ir ao hospital. O hospital afirmou que Lucas Henrique de Lima Franco Leão deu entrada no pronto-socorro com ferimentos em todo o corpo.

O pai adotivo da criança informou aos médicos que ele havia caído da escada em casa. Mas a médica plantonista informou aos policiais que as lesões não condiziam com a versão do pai.

Durante depoimento à Polícia Militar, o pai confessou que espancou Lucas com socos após ele ter tentado entrar na cozinha de casa, que se encontrava trancada, pois estava com fome.

A residência da família, localizada em Guararema, está sendo preservada por viaturas da Polícia Militar. O pai e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Guararema, onde o caso está sendo registrado.