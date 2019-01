Criança de 8 anos é morta após ser atropelada por carreta no Jardim Colorado

Um menino, de 8 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (10) após ser atropelado por uma carreta na Rua Nelsom Teixeira de Campos, no Jardim Colorado, em Suzano. O local do acidente já foi isolado pela polícia. Moradores do bairro tentaram linchar o motorista.

De acordo com a polícia, o atropelamento aconteceu por volta das 16 horas.Viaturas da 1ª Companhia e do Canil foram até o local e constataram o fato. Além disso, conteram os moradores do bairro, que estão exaltados e queriam linchar o motorista. A polícia levou o condutor para a Delegacia Central.