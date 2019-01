Criança é agredida e queimada com cigarro no Jardim Varan; pai é preso

Marcas de agressões, arranhões e, até mesmo, uma queimadura causada por um cigarro. Foi dessa forma que uma menina, de 2 anos, foi encontrada na casa dos pais no Jardim Varan, em Suzano. O pai da menina foi preso, nessa quarta-feira, dia 16, em flagrante, por maus-tratos, lesão corporal e violência doméstica.

Os maus-tratos à criança foram comunicados duas vezes, por meio de denúncia anônima. A primeira denúncia, porém, policiais militares (PMs) foram verificar e não constataram ou observaram nenhuma lesão na menina.

Mas, o segundo relato, desta vez, ao Conselho Tutelar, foi mais contundente. As informações apontavam que a criança tinha sido agredida. Conselheiras foram à residência e encontraram o pai da menina, que permitiu que entrassem para averiguar a denúncia.

Na casa, as conselheiras encontraram a criança nua, em uma bacia com água. Pela condições da menina, tudo indica que ela estava com hipotermia, em razão da água estar gelada. Além disso, foi observado marcas nas costas, além de uma queimadura na boca e arranhões na bochecha e, novamente, nas costas.

Ao perguntarem ao pai da criança, as conselheiras ouviram dele a seguinte afirmação: "dei uns tapas para educá-la". Além disso, o suspeito contou que o machucado na boca da criança teria sido provocado pela companheira, que usou um cigarro.

Diante da confissão, a polícia foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. Na delegacia, o homem disse estar arrependido do ato. Agora, o próximo passo da polícia é o de descobrir se a mãe da criança participou ou foi conivente com as agressões. Ela é alvo de um inquérito policial.