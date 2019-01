Criança jogada dentro de garagem pode ter sido desenterrada de cemitério, diz polícia

Uma denúncia trouxe uma reviravolta no caso do recém-nascido jogado , por cima do muro, na garagem de uma residência, durante a manhã desta quarta-feira (16), na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil confirmou que tudo leva a crer que o corpo do bebê foi desenterrado e furtado de um cemitério.

A informação veio à tona no início da tarde. Uma testemunha afirmou ter visto uma pessoa pulando o muro do cemitério, por volta das 2 horas, com uma sacola plástica. A polícia confirmou que houve violação de uma sepultura.

A investigação descobriu que um bebê, com as mesmas características e roupa, foi enterrado no domingo. A família foi chamada, pois deve fazer novo reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML). Agora, a polícia busca identificar quem seria esta pessoa, principalmente qual foi o motivo de violar a sepultura.

Entenda o caso

O corpo de um recém-nascido foi arremessado na garagem de uma residência. A suspeita da polícia é a de que o bebê tenha sido arremessado de fora, por cima do muro, já que os respingos de sangue indicam uma queda.