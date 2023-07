Crianças são encontradas em situação de abandono em Poá

Três crianças foram encontradas em situação de abandono dentro de um apartamento que fica na Rua Água Vermelha, na região da Vila Cleto, em Poá.

Segundo as informações da Polícia, o caso aconteceu na última quinta-feira (13). As vítimas encontradas no apartamento têm sete meses, um ano e quatro anos de idade.

A situação em que as crianças se encontravam foi descoberta por uma moradora do condomínio, que descobriu que as três crianças estavam abandonadas dentro de um dos apartamentos.

A mulher, então, acionou a Polícia Militar, que foi até o local e entrou na residência. Ao verificarem a ocorrência, os policiais constataram que não havia nenhuma condição de as crianças ficarem no ambiente em que estavam, descrito pelos militares como um local que "não apresenta as mínimas condições de higiene".

Uma conselheira tutelar, que também foi até o local com os militares, recolheu as crianças e levou as três para um abrigo.

O caso é investigado pela Polícia. O DS pediu um posicionamento do Conselho Tutelar de Poá sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno.