Crime bárbaro: Polícia cumpre mandados e detém três por assassinato em Santa Isabel

A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 17 anos apontado pelas investigações como um dos autores do assassinato de Isabel Aparecida de Oliveira, de 37 anos, que foi morta no dia 17 de fevereiro dentro de casa na Estrada do Monte Negro, em Santa Isabel.

A detenção foi realizada na manhã desta segunda-feira (27) em cumprimento a um mandado de apreensão. A Polícia Civil de Santa Isabel informou que o jovem é o terceiro detido do caso e teria recebido R$ 500 para matar a vítima no crime que chocou o município.

Isabel foi assassinada na noite do último dia 17. O corpo foi encontrado na parte externa da casa, com ferimentos profundos no pescoço. Havia sangue, facas e uma tesoura no local, e a porta da casa estava arrombada.

Inicialmente, a Polícia Civil apontou o atual namorado da vítima como o principal suspeito do crime. No entanto, diversas testemunhas foram ouvidas no inquérito e disseram à Polícia que estiveram com o homem no horário em que o crime teria ocorrido – por volta das 22h30.

As investigações prosseguiram e indícios levaram a Polícia a apontar Flavia da Silva como suspeita de praticar o crime. Ela tem um filho com o atual companheiro da vítima. Além de Flávia, seu atual companheiro, Wellington José de Souza, é outro indiciado no inquérito. Ambos foram detidos na última sexta-feira (24) em cumprimento a mandados de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, durante o depoimento, Flávia afirmou que Wellington foi o autor do crime. O homem teria confessado o crime, isentado Flávia e apontado o adolescente como participante. No braço do indivíduo, os policiais viram um grande ferimento que teria sido provocado pela vítima quando estava sendo morta.

Apreensão e dinâmica do crime

Com o casal detido e um forte indício de participação de um terceiro autor, os policiais conseguiram chegar ao adolescente nesta segunda-feira. O jovem tem registros de vários atos infracionais.

Ele foi levado para a delegacia e prestou depoimento. Aos policiais, o adolescente confirmou participação no crime e afirmou que foi contratado por Flávia para matar a vítima. Inicialmente, ele ficaria apenas aguardando dentro do carro, mas acabou participando do caso.

Segundo a Polícia, foi o jovem quem segurou Isabel durante o crime. Wellington, conforme aponta o depoimento do jovem, teria arrombado a porta e entrado com Flávia na casa.

A vítima teria tentado se defender indo para cima do homem, mas foi segurada pelo adolescente. A Polícia diz que, neste momento, Wellington desferiu uma facada na barriga de Isabel, enquanto Flávia desferiu uma tesourada na cabeça da vítima. O trio fugiu em seguida.

Com as declarações do jovem, a Polícia Civil de Santa Isabel juntou as peças do caso. Ao DS, o delegado Herb Vitor Rodrigues Junior, da Delegacia de Santa Isabel, disse que a Polícia vai analisar o conteúdo dos telefones, mas que tudo indica que o caso está encerrado. Ele detalhou a motivação do crime.

“Ela (Flavia) enganou o atual dela e o atual da vítima, que é seu ex. Ela sempre foi apaixonada por ele (atual da vítima). A Flavia convenceu seu atual que, matando a Isabel, o atual da vítima seria preso e acabariam os problemas que ela tinha com ele por conta do filho. Eles (Flávia e o atual da vítima) têm um filho juntos. O Wellington, atual da Flavia, apaixonado por ela, concordou. Contrataram o adolescente e mataram a Isabel”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o plano de Flavia era tirar seu atual e a vítima do caminho, ao mesmo tempo, para ficar com seu ex e atual namorado da vítima.

“Dando continuidade ao plano, ela entregou o Wellington quando teve oportunidade e ele, mesmo sendo entregue pela Flavia, não denunciou, mas contou que o menor havia participado do crime. Trouxemos o menor, ele confessou e falou que, além de Wellington, a Flavia também (havia participado do crime), porque ela queria matar a atual do ex dela para voltar com ele e, de tabela, tirar o próprio atual da jogada”, detalhou.

Pegada

No local do crime, os investigadores encontraram uma pegada no sangue da vítima. A marca era compatível com o sapato que o adolescente usava no momento da apreensão. O calçado foi apreendido para perícia.

Wellington teve a prisão preventiva decretada no sábado (25). A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva de Flávia e a internação do adolescente.

O DS não conseguiu localizar as defesas de Wellington e Flávia. A reportagem será atualizada assim que houver um posicionamento das defesas de ambos.