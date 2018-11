Criminoso reage à abordagem, agride policial e é baleado em Mogi

Um bandido foi baleado após reagir à uma abordagem e agredir um policial civil, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu nessa terça-feira (6), na Vila da Prata. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito faz parte de uma quadrilha especializada em invasões e roubos. A Justiça decretou prisão temporária contra a quadrilha.

Segundo o delegado do 3º Distrito Policial (DP) de César de Souza, Alexandre Batalha, o restante do bando foi preso na segunda-feira pela Polícia Militar. O grupo tentou fugir do cerco, mas foi preso no Mogi Moderno.

“Ao todo, sete pessoas reconheceram-os como autores do crime. Em um dos casos, os bandidos tentaram matar a vítima, mas não conseguiram, pois, a arma falhou”, frisou.

Batalha reforçou que, após a prisão do quinto criminoso, a investigação põem fim a trajetória de quadrilha de extrema ‘periculosidade’, que agia, principalmente, no município mogiano.