Criminosos colocam arma na cabeça de criança de 4 meses durante assalto

Criminosos puseram uma arma na cabeça de uma criança, de 4 meses, durante um assalto, nessa quinta-feira (8), na Vila Bartira, em Itaquaquecetuba. Os ladrões fugiam, depois que o roubo a uma residência deu errado. A Polícia Militar deteve duas pessoas - sendo um adolescente. A arma do crime não foi encontrada.

Segundo a Polícia Militar, os ladrões tentaram invadir uma casa na Rua Juiz de Fora, na Vila Bartira. O roubo, porém, não deu certo, após a dona ver a chegada dos bandidos e se esconder. Foi aí que, na fuga, eles pararam um carro e ameaçaram a mãe e uma criança.

Com as informações, a polícia fez buscas na região. O carro roubado foi encontrado na Avenida João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia. Os ladrões tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

De acordo com a PM, a arma usada no crime e um celular roubado foram jogados em meio ao matagal. Os objetos não foram encontrados. Na delegacia, as vítimas reconheceram os suspeitos como autores do assalto.