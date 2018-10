Criminosos enganam idosa com golpe do falso sequestro e levam mais de R$ 5 mil

Mesmo diante de notícias e informações divulgadas pela Polícia Civil sobre golpes, principalmente o do falso sequestro, Suzano volta a registrar um caso deste tipo. Agora, a vítima foi uma aposentada, de 70 anos.

Ela denunciou ter caído em um golpe do falso sequestro, nessa terça-feira, dia 9. Porém, o fato ocorreu no último dia 3. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os bandidos. No entanto, até o momento, não há informações que levem à identificação do grupo.

No boletim, a idosa diz que recebeu uma ligação de que a filha havia sido sequestrada. Ao menos, três bandidos (dois homens e uma mulher) agiram para enganá-la. Sob ameaças, eles a obrigaram a fazer depósitos, em agências e lotéricas do Centro da cidade, que somaram mais de R$ 5 mil.

A polícia suspeita que o bando age há um tempo, já que obrigou que a idosa jogasse todos os comprovantes fora.