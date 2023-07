Criminosos fortemente armados atacam carro-forte em pleno horário de pico na Mogi-Dutra

Criminosos fortemente armados atacaram um carro-forte na noite desta segunda-feira (10), em pleno horário de pico, na subida da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), em Mogi das Cruzes. Nas redes sociais, internautas relataram desespero e carros andando na contramão.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 18h30. Funcionários da empresa responsável pelo carro-forte disseram à Polícia que haviam recolhido valores em Mogi e estavam transitando pela via sentido Arujá quando foram surpreendidos por dois carros na altura do quilômetro 50, a cerca de 1 quilômetro do posto de combustíveis Itamaraty.

O primeiro veículo visto pelos seguranças do carro-forte foi um Fiat Doblô de cor escura. O carro estava com um buraco no vidro traseiro. Segundo o Boletim de Ocorrência, os criminosos que estavam neste veículo começaram a atirar várias vezes com fuzil contra a parte frontal do carro-forte.

Ainda de acordo com o documento, os seguranças tentaram revidar, mas a arma calibre 12 travou. Em seguida, um outro veículo, um Citroën C3, ultrapassou o veículo de valores e também começou a atirar.

O carro-forte, então, manobrou e começou a transitar na contramão, sendo perseguido pelos dois veículos onde estavam os criminosos, que continuaram atirando. Os ladrões só pararam quando viram uma viatura da Guarda Municipal, fugindo em seguida.

Na delegacia, foram constatadas ao menos 11 perfurações de arma de fogo no carro-forte. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os seguranças que estavam no veículo sofreram ferimentos leves por conta dos estilhaços dos vidros que quebraram com os tiros.

Investigação

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações sobre a tentativa de roubo ao carro-forte. Três veículos foram localizados: dois deles – ambos de luxo e blindados - no final da Rua Raul Seixas, próximo à Estrada da Pedreira, e outro – um carro popular - no quilômetro 44 da Rodovia Ayrton Senna (SP-70).

Os dois carros blindados tinham registro de furto e foram encontrados com pó químico de extintor espalhado, possivelmente usado para destruir vestígios de DNA e impressões digitais. Um dos veículos tinha dois furos no vidro traseiro, onde a Polícia acredita que foi fixado um fuzil calibre .50 de alto poder de destruição.

Os três veículos, o carro-forte e os locais onde ocorreram os disparos foram periciados. Foram apreendidos ainda três projéteis na Via Mogi-Dutra, um projétil jogado ao lado de um dos carros de luxo e um documento de veículo. O Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Mogi investiga o caso.