Criminosos invadem casa, agridem idoso e mantém família refém no Centro de Suzano

A polícia procura pelos bandidos que invadiram uma residência, agrediram um idoso, de 74 anos, e mantiveram uma família refém por mais de 1 hora, no Centro de Suzano, na manhã de terça-feira, 17. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso.

A invasão ocorreu por volta das 7h50. Um dos moradores foi dominado e agredido, a coronhadas e chutes, por três ladrões ao chegar em casa. A hipótese é a de que os criminosos tenham entrado na propriedade após pular um muro. Depois de render a primeira vítima, os bandidos entraram no imóvel. Mais três pessoas, inclusive duas crianças, foram mantidas reféns.

No boletim, uma das vítimas pontuou que os ladrões eram violentos. Exigiam uma quantia em dinheiro, bem como perguntavam sobre a existência de um suposto cofre. Para reforçar as ameaças, os criminosos disseram que iriam sequestrar as crianças.

O trauma vivenciado pela família durou aproximadamente 1h30. Neste período, os ladrões pegaram diversos itens, como televisão, videogame, computador, celulares, entre outros. Os objetos foram colocados no carro da família. O registro do caso aponta que, depois de os três ladrões recolherem os objetos, um quarto criminoso entrou na casa. A suspeita é de que este estaria vigiando a movimentação da rua, em eventual aparecimento de viaturas da Polícia Militar.

Depois de duas horas após a invasão e roubo, o carro da família foi encontrado abandonado no bairro Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos. O caso segue sob investigação. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado mais detalhes sobre o paradeiro dos bandidos.