Criminosos rendem casal no Jardim da Saúde e roubam arma de instrutor de tiro

Um instrutor de tiro, de 38 anos, foi roubado por três ladrões ao sair de casa, na manhã desse domingo (11), em Suzano. O crime aconteceu no Jardim da Saúde. O assalto foi por volta das 7h20. A vítima saia com a esposa, com destino a um clube de tiro em Atibaia, interior de São Paulo.

Mas, um grupo de ladrões surgiu. Um deles estava armado e apontou um revólver na direção das vítimas. Em seguida, o criminoso começou a questionar o instrutor se era policial. No boletim, a vítima reforça que os ladrões estavam exaltados. Inclusive, o revistaram.

Fuga

O grupo fugiu levando o carro do casal. As informações sobre o caso apontam que os criminosos roubaram documentos pessoais, cartões, guia de tráfego de arma de fogo, um celular, R$ 600 e uma pistola nove milímetros.

Investigação