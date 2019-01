Criminosos roubam carro e 'sequestram' cachorro

Um roubo a um veículo Hyundai Creta (Preto) ocorrido na tarde desta quarta-feira (9), na Rua Benedito Barbosa Rocha, próximo a Associação Comercial, no Centro de Itaquaquecetuba, culminou com sequestro acidental do cachorro Nick (foto abaixo).

O animal de estimação é companheiro de uma idosa, que está desesperada pelo paradeiro do bichinho. Além do susto pelo bem subtraído, a família espera por alguma informação que leve ao paradeiro do animal. Uma recompensa pela entrega do cachorro também foi prometida.

A Polícia Militar faz buscas para localizar o carro. Por enquanto, a polícia não divulgou se câmeras de monitoramento flagraram a fuga dos bandidos. O caso deve ser registrado na Delegacia Central.