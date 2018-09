DDM de Suzano intimará policial e ex-namorada sobre ataque no Parque Max Feffer

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano vai intimar nos próximos dias o policial militar e a ex-namorada a prestarem depoimento sobre o episódio de violência ocorrido dentro do Parque Max Feffer. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13) pela delegada Silmara Marcelino, responsável pela investigação.

“Iremos chamá-los para explicarem sobre o episódio, já que não há menção do que houve, como, por exemplo, os motivos que levaram às agressões”, explicou Silmara.

A investigação busca confirmar se o policial usou a arma da corporação para agredir a ex-companheira com coronhadas. O DS apurou que a técnica de enfermagem deu entrada na Santa Casa de Suzano, com ferimentos na cabeça possivelmente causados por pancadas.

Com as versões, a delegada deverá determinar se pede ou não a prisão do policial por violência doméstica.

Entenda o caso

Um PM é suspeito de agredir com coronhadas a ex-namorada. O ataque ocorreu no Parque Max Feffer, em Suzano. As agressões aconteceram no começo da semana, mas, as informações foram divulgadas esta quarta-feira pela Polícia Civil.