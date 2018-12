Defensora de animais flagra motorista abandonando cão em estrada de Suzano

A Polícia Civil analisa um suposto caso de abandono animal. Uma mulher foi flagrada deixando um cão nessa segunda-feira (10), na Rua Manoel Santos Paiva, no Jardim Ana Rosa, em Suzano.

O vídeo, de pouco mais de 1 minuto, foi feito por uma integrante da ONG (Organização não Governamental) Amparo Animal.

Na gravação, é possível ver o cão na via pública e rodeando um veículo, de cor prata. Em seguida, a motorista liga o carro e sai do local. Enquanto segue o trecho, o animal corre atrás do carro por alguns segundos, até que, não aguenta e para.

Depois do flagrante, a defensora dos animais foi à Delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). A filmagem mostrando a cena deve ser entregue à polícia nos próximos dias.

Um detalhe pode auxiliar nas investigações. Durante a gravação, a defensora conseguiu focar nas placas do veículo, que é de Mogi das Cruzes.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha conseguido contato com a motorista.