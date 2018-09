Deic assume investigação sobre ataque com fuzis e explosivos a carro-forte

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deve assumir a investigação para identificar o bando que roubou e explodiu um carro-forte, nesta segunda-feira (24), no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Suzano.

O assalto foi no quilômetro 105 do Rodoanel. Ao menos, dois veículos (Renault Duster e Mitsubishi Pajero) foram usados pelo bando. Tiros de fuzil foram disparos na direção do carro-forte, o que obrigou o motorista a estacionar. Houve confronto, sobretudo, o forte poder bélico dos criminosos fez com que seguranças fossem rendidos.

Do roubo até a explosão, a polícia crê que a ação tenha durado pouco menos de 15 minutos. Depois de pegar malotes de dinheiro e armas, os bandidos fugiram sentido ABC Paulista. Um grande cerco foi mobilizado pelas polícias Civil e Militar.

Grupamentos especializados como Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Força Tática, Polícia Rodoviária, do Alto Tietê, e o Comando de Operações Especiais (COE), da Capital, foram para o local, mas não encontraram nenhum indício que levasse ao paradeiro dos criminosos.

O DS apurou que, até o momento, a empresa de valores não divulgou o valor levado pelo bando. Um levantanto será realizado para ter noção do quanto foi levado.

Feridos

O ataque ao carro-forte deixou duas pessoas levemente feridas. As vítimas eram motoristas que passavam de carro no momento do assalto. Eles tiveram lesões leves, decorrente a estilhaços de vidro, após disparos realizados pela quadrilha.