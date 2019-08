Deic prende homem e encontra tijolos de cocaína, fuzil e espingarda em poço

Policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) detiveram um homem e apreenderam 41 tijolos de cocaína, além de armas, nesta quarta-feira (21). A ação aconteceu em Santa Isabel, no interior de São Paulo.



Os trabalhos foram realizados por agentes da 6° Delegacia de Investigações sobre Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro, que investigavam integrantes de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas e de armas.



Durante as apurações, foi identificado que o grupo utilizava um imóvel na Estrada Sítio Paul para realização de reuniões e armazenamento das substâncias e armamento.



Com isso, os policiais se deslocaram até o local, onde encontraram o suspeito. Em vistorias pelo imóvel - uma chácara, foi verificado um galinheiro e uma aparente remoção de terra no chão. Após cavar a superfície, foi encontrado um poço com os 41 tijolos de cocaína, além de quatro armas - um fuzil, uma pistola, um revólver e uma espingarda calibre 12.



Todo o material foi apreendido e o homem preso em flagrante. O caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.