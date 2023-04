Delegacia da Mulher precisa de mais 15 funcionários para funcionar 24h em Suzano

A Delegacia da Mulher (DDM) de Suzano vai precisar de, ao menos, 15 funcionários para funcionar 24 horas, segundo a delegada Silmara Marcelino, responsável pela unidade. O projeto que prevê o funcionamento ininterrupto foi sancionado pelo presidente Lula (PT) na terça-feira (4).

“Não conseguimos ter uma previsão porque precisa melhorar o quadro de funcionários. Para montar cinco equipes, é preciso de, pelo menos, mais cinco delegados, cinco investigadores e cinco escrivães. Uma equipe básica. Apesar da importância, a gente não consegue ter uma previsão”, explica Silmara.

Atualmente, a DDM de Suzano conta com dois escrivães e cinco investigadores. A delegada esclarece que as equipes de plantão são diferentes dos funcionários de expediente. “Cada delegacia tem o pessoal que faz o expediente, que são os que apuram os inquéritos e fazem investigações necessárias, e mais as equipes que ficam de plantão”

Silmara afirma, ainda, que o assunto não foi colocado em pauta com a DDM de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba por conta do pouco tempo de sanção do projeto.

A delegada explica, também, que a resolução do quadro de funcionários depende do Governo do Estado. “A contratação de funcionários depende do concurso público. Tanto o governador, quanto o secretário estão cientes da defasagem de policiais em todas as delegacias e estão se organizando para tentar aumentar o efetivo”.

Ela continua dizendo que existe um concurso em andamento, mas que não é o suficiente para solucionar o desequilíbrio da Polícia Civil em geral. “A defasagem é bem grande e vem de anos. O governador não vai conseguir, de uma hora para outra, cobrir esse quadro”.

Silmara ressaltou a importância de ter uma DDM com atendimento 24 horas. “É importante porque a vítima se sente melhor acolhida em uma delegacia especializada. Então, se não tem DDM 24 horas, ela vai ser atendida na delegacia comum. Elas preferem ser atendidas em uma delegacia especializada. As pessoas que estão aguardando na recepção estão passando pelo mesmo problema. Isso facilita e ajuda a vítima a compreender melhor a situação que ela está vivendo.

O atendimento da DDM de Suzano é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A delegacia está localizada na rua Presidente Nereu Ramos, 302, no bairro Jardim Santa Helena.