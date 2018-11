Delegacia de Defesa da Mulher divulga retrato falado de 'maníaco do carro preto'

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano divulgou nesta quarta-feira (28) o retrato falado do primeiro suspeito de sequestrar, drogar e estuprar uma jovem, de 20 anos. O crime aconteceu em outubro deste ano. A vítima foi abandonada na região do Jardim Brasil, Distrito de Palmeiras - a cerca de 22 quilômetros de distância do local aonde esperava um ônibus (Jardim Santa Inês, região Norte suzanense).

Segundo a delegada Silmara Marcelino, responsável pelo caso, a vítima deu detalhes específicos quanto às características do suspeito. "Esse seria o passageiro. O motorista ela não se recorda. São informações riquíssimas, que poderão auxiliar na identificação", diz.

A imagem divulgada é de um rapaz negro, de aproximadamente 25 anos, com uma tatuagem de cobra no braço direito. Outro detalhe sem ser do suspeito também pode ajudar na investigação. "Ela (vítima) se recorda de ver adesivo do personagem de desenho Patolino no volante e painel do veículo", citou a delegada.

Silmara, porém, não descarta a possibilidade de que os maníacos ajam na região. "Por enquanto, a gente não descarta outros crimes. Em Suzano, por exemplo, o único registro é esse".

Entenda o caso

A jovem esperava em um ponto de ônibus, no Jardim Santa Inês, quando dois homens em um carro, de cor preta - o modelo não foi descrito- surgiram. Armados, eles a obrigaram a entrar no veículo. Depois, foi forçada a tomar um líquido desconhecido e desmaiou.

Quando acordou, a jovem se queixou de fortes dores na região íntima. Moradores do bairro ligaram para guardas civis municipais (GCMs), que a levaram até o hospital em estado de choque. À época do crime, a vítima revelou que teria ouvido dos bandidos; "É mais uma!".