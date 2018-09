Delegacia de Homicídios identifica responsáveis por roubo e morte de subtenente

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes confirmou nesta terça-feira (11) ter identificado o bando que roubou e matou o subtenente da reserva, Daniel Ardoino, em julho deste ano. O policial aposentado foi morto, após ser abordado quando recolhia dinheiro de um inquilino, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba.

Segundo o delegado Rubens Ângelo, responsável pelo caso, a quadrilha continua foragida. A 1º Vara Criminal do Fórum de Itaquaquecetuba já emitiu mandado de prisão temporária contra os quatro ladrões. Buscas foram realizadas, mas, o bando não foi encontrado.

"Conseguimos identificá-los, depois de obter filmagens do momento do crime. Além disso, apreendemos o veículo utilizado pela quadrilha para fugir", explicou Ângelo.

De acordo com a investigação, a arma de Ardoino está com o bando. Imagens mostram o grupo ostentando a pistola calibre 380. Além disso, a polícia conseguiu acesso fotos do revólver usado para assassinar o policial aposentado.

Informações sobre a quadrilha poderão ser enviadas ao SHPP, ou por meio do Disque-Denuncia, o 181.