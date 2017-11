'Delegacia Legal' é implantada pela Polícia Civil

Uma iniciativa que visa estreitar o relacionamento com a população e coibir a prática de crimes, como a venda de entorpecentes, nas proximidades de escolas municipais ou estaduais. Este é o objetivo do projeto ‘Delegacia Legal’, que foi implantado nesta semana pelo 1º Distrito Policial (DP) de Itaquaquecetuba. De acordo com o delegado Eliardo Amoroso, a atividade pioneira passou a ser desempenhada há pouco tempo, mas está dando resultados, com o aumento de denúncias anônimas.

O ‘Delegacia Legal’ é um projeto desenvolvido por policiais civis do 1º DP, em parceria com o Conselho de Segurança (Conseg) do Jardim Caiuby. E consiste na visita de uma base móvel da Polícia Civil às escolas da região. Na atividade, foi estabelecido o combate a crimes na porta, ou, perto de instituições de ensino da rede municipal e estadual, como a venda de entorpecentes.

Mas, a atividade não é somente ostensiva. Isto porque, segundo Amoroso, o objetivo é o de estreitar, ainda mais, o relacionamento da população com a polícia. Para isto, ele acredita que esclarecer dúvidas básicas, ou mais complexas, é o primeiro passo para que as delegacias sejam mais humanizadas.

De acordo com o delegado, o projeto também poderá trazer um importante serviço à população; a emissão do Registro Geral (RG) aos alunos da respectiva escola em que estiverem próximos. “Num segundo momento será disponibilizado o RG dos alunos da respectiva escola. Além disso, a gente está planejando palestras aos estudantes sobre como evitarem o consumo de drogas”, destacou.

Resultados

A primeira instituição a receber o ‘Delegacia Legal’ foi a Escola Estadual Jardim Itaquá. Na ocasião, orientações sobre comunicação de crimes, ou relacionados à advocacia, foram oferecidas.

Um dia após o início das atividades, o projeto começou a colher resultados. Isto porque um suspeito foi preso em flagrante por vender drogas, próximo a uma escola no Jardim Josely. “Depois do lançamento e divulgação da Delegacia Legal, a gente pôde prender um indivíduo que comercializa referida substância próxima a uma escola pública. Nossa intenção é expandir o projeto”, finalizou.