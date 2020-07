Denúncia ajuda policiais militares a encontrarem peças automotivas e drogas no Distrito de Palmeiras

A Polícia Militar localizou e apreendeu peças automotivas e drogas numa residência, nesta quarta-feira, 1º, no Parque Alvorada, Distrito de Palmeiras, em Suzano. Ninguém foi preso.

Denúncia dava conta de um possível ‘Tribunal do Crime’, e que a sentença seria dada no Cemitério do Raffo. Integrantes do crime organizado julgariam uma pessoa por suspeita de estar fornecendo informações da facção criminosa.

Segundo a polícia, porém, a execução do crime foi interrompida com a chegada das viaturas policiais. Ninguém foi preso, tampouco resgatado.

Os PMs continuaram no local e, em uma residência, localizaram dois suspeitos. Nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, a polícia localizou peças automotivas, além de 111 porções de entorpecentes entre cocaína e maconha, anotações com a contabilidade do narcotráfico e R$ 2.173.

O caso segue sob investigação.