Denúncias levam GCM a localizar três veículos roubados

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano conseguiu recuperar duas motocicletas e um automóvel roubados entre domingo e quarta-feira (09 e 12/01) após receber da população denúncias que informaram onde estariam esses três veículos. Os atendimentos foram feitos pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que ainda apreendeu outra moto que transitava sem as condições adequadas.

O primeiro caso veio à tona logo após as 18 horas de domingo (09/02), no bairro Cidade Boa Vista. A equipe recebeu a informação de que uma moto Yamaha Fazer de cor vermelha estava abandonada pela rua Dona Ida Gonçalves. Ao chegar no local, a Romu constatou que o veículo era, de fato, produto de roubo e entrou em contato com o proprietário para devolvê-la.

Na terça-feira (11/02), por volta das 20h40, uma denúncia apontava que uma Honda CB 300 vermelha, com queixa de roubo, estaria abandonada no limite com Itaquaquecetuba. Feito patrulhamento pelas ruas, os agentes tiveram sucesso em localizar a motocicleta na rua Olindo Pereira, no bairro Cidade Miguel Badra. O veículo foi devolvido ao dono.

Por fim, na quarta-feira (12/02), às 23h30, enquanto promovia patrulhamento entre as regiões central e sul de Suzano, a Romu foi comunicada sobre um automóvel Hyundai HB20 marrom estacionado na rua Joel Gomes Barbosa, no Parque Alvorada, em frente ao Cemitério São João Batista, que havia sido roubado. Uma vez no local, os guardas constataram o crime e entraram em contato com a vítima, que confirmou ter sido assaltada momentos antes, no mesmo bairro. O carro foi restituído ao proprietário.

Irregular

Também na quarta-feira, pouco antes das 17 horas, o grupamento patrulhava pela Vila Ipelândia, em Palmeiras, quando percebeu dois homens em uma Shineray MVK XY 110 amarela que estava sem condições de tráfego e com parte da carenagem destruída. Feita a abordagem, os GCMs descobriram que o condutor não tinha habilitação para guiar esse tipo de veículo. A moto foi apreendida e levada ao pátio municipal. O condutor foi orientado sobre como proceder para reaver o veículo.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, a participação da população foi fundamental para localizar os veículos subtraídos. “A colaboração dos moradores é de extrema relevância para que possamos realizar um bom serviço, e essas denúncias são prova da parceria de sucesso que temos com os cidadãos”, afirmou o chefe da pasta.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.