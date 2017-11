Serralheiro é brutalmente assassinado com blocos de cimento depois de briga de trânsito

O serralheiro Flavio Adalberto Fernandes, de 52 anos, foi assassinado após uma briga de trânsito em Itaquaquecetuba. Dois homens – ainda não identificados – são suspeitos de matá-lo a golpes de blocos de cimento. O corpo da vítima foi encontrado na Rua Fortaleza de Minas, no Jardim São Paulo.

A morte do serralheiro foi registrada na noite desta quarta-feira (15). A Polícia suspeita que Fernandes tenha sido assassinado, depois de uma briga no trânsito. A hipótese é levantada por conta de depoimentos de pessoas, que teriam flagrado o início e fim do espancamento.

No registro do caso, os PMs colheram informações apontando que tudo teria iniciado na Rua Farroupilha. Na ocasião, a vítima foi vista discutindo com o motorista de um VW Polo. Depois da briga, o serralheiro também teria tentado fechar a passagem do condutor do outro veículo. Foi a partir disto que as agressões iniciaram.

O motorista do carro envolvido no crime teria tido a ajuda de um motociclista. Tanto a placa do veículo como o da moto foram anotadas e repassadas à Polícia Civil. Para agredir o serralheiro, os suspeitos usaram blocos de construção. A Polícia Militar (PM) somente foi chamada depois do crime. A princípio, a ocorrência era dada como disparo de arma de fogo na via pública.

Ainda segundo a Polícia, o corpo do serralheiro estava caído num monte de areia. As agressões foram tão graves, que a vítima teve afundamento do crânio. O resgate foi acionado, mas apenas para constatar a morte.

A Polícia Civil informou que, até o momento, a identificação dos suspeitos é incerta. Além disso, o carro do serralheiro e o celular dele foram apreendidos, e será objeto de análise durante as investigações. O caso passa a ser investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

Outra morte

Também durante a noite de quarta, a polícia registrou outro caso de homicídio. O fato ocorreu na Rua Marechal Floriano Vieira Peixoto. O entregador Danilo Lopreato Leocadio, de 28 anos, morreu após ser baleado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.