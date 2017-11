Em Itaquá Após briga no trânsito, mulher discute com motorista e tem carro atingido por tiro Este é o segundo caso de violência no trânsito registrado no decorrer de uma semana na cidade

Por Marcus Pontes - de Itaquá 20 NOV 2017 - 10h01

Arma foi encontrada dentro do carro do suspeito Foto: Polícia Militar/Divulgação Um homem foi preso após atirar contra o pneu de um carro, na madrugada desta segunda-feira (20), em Itaquaquecetuba. O tiro teria sido realizado, depois que o suspeito discutiu com uma mulher no trânsito. Este é o segundo caso de violência registrado na cidade. O último terminou com a morte brutal de um serralheiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi preso dentro de uma casa noturna, localizada na Avenida Ítalo Adami. A ação para detê-lo se iniciou depois que a vítima pediu ajuda e comunicou o crime. Três viaturas foram deslocadas para o local. Quando entraram na casa noturna, os policiais localizaram o suspeito consumindo bebidas alcóolicas. Ele foi revistado, mas nenhum objeto ilícito encontrado. Mesmo a busca preliminar sendo negativa, os policiais o conduziram para fora do local. O objetivo era que o suspeito acompanhasse a revista ao carro no qual dirigia. Nesta nova verificação, os policiais encontraram um revólver calibre 38. A arma estava carregada. Apenas uma munição tinha sido deflagrada. Ou seja, um único disparo efetuado. Os PMs, que participaram da ação, não divulgaram se o suspeito confessou o crime. Porém informaram que ele responderá por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública. Ainda segundo a PM, a vítima do suspeito não teve nenhum ferimento.

