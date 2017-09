Depois de colisão, motorista perde controle e invade terreno baldio na Vila Mazza

Um acidente envolvendo dois carros deixou a Avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, na Vila Mazza, em Suzano, parcialmente bloqueada nesta sexta-feira (29). Mesmo com intensidade da colisão, não houve nenhuma pessoa ferida. O DS esteve no local e apurou que os motoristas aguardam apenas a chegada de uma equipe da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana da cidade.

O acidente ocorreu por volta das 8 horas. Em uma curva da avenida, o motorista de um Volkswagen Saveiro acabou se distraindo e batendo na traseira de um GM Astra. O toque no segundo veículo fez com que o condutor perdesse o controle e atingisse o muro de um terreno baldio.

Depois da colisão, os próprios motoristas fizeram uma espécie de isolamento para evitar outros acidentes que poderiam ocorrer. Até as 9h01, a pasta de Transportes e Mobilidade Urbana da cidade não tinha chegado ao local.