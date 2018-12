Foragido da Justiça é capturado pela PM; essa era a 3ª fuga em menos de um mês

Policiais militares conseguiram capturar um foragido da Justiça, nessa quarta-feira (5), no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Mas, antes de ser preso, o homem protagonizou a terceira fuga em menos de um mês. Nas outras oportunidades, o condenado escapou por estar com crianças no veículo.

Segundo a Polícia Militar, as fugas sequenciais seriam porque o indivíduo estaria foragido desde 2017, quando foi beneficiado com indulto de Dia dos Pais.

Os policiais explicaram que a tudo se iniciou há cerca de um mês. Denúncia os levou até a região de Palmeiras. Havia informações de que um condenado estaria andando com um carro VW Gol, de cor azul. O veículo foi encontrado na Estrada do Koyama, Vila Fátima.

Houve intensa perseguição. O acompanhamento se encerrou, após policiais observarem que havia duas crianças no carro, o que optaram por preservar a integridade física dos ocupantes do veículo em fuga.

Dias depois uma nova denúncia foi enviada à PM. Desta vez, a informação dava conta de que o suspeito teria aparecido, nessa quarta-feira de manhã, na Estrada do Koyama. Mais uma vez houve perseguição e fuga.

Horas mais tarde, por volta das 11h30, os policiais encontraram o suspeito na Rua Sebastião Moreira, Vila Fátima. Houve nova tentativa de fugir, porém, o foragido foi capturado na Rua Manaus.

No depoimento, o ajudante, de 43 anos, falou que conseguiu montar dois veículos, os quais foram apreendidos na ação. Ele tem passagens por receptação e furto.