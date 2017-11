Depois de fuga, adolescentes são apreendidos e pé de maconha localizado

Policiais Militares (PMs) apreenderam um pé de maconha com dois adolescentes em Itaquaquecetuba. O fato ocorreu na Rua dos Desenhistas, no Jardim Itaquá. De acordo com a polícia, os jovens foram levados à Delegacia e responderão um ato infracional de posse de droga.

A planta foi encontrada durante a noite desta quinta-feira (23). O pé de maconha estava na casa de um dos adolescentes. A polícia disse que fazia o patrulhamento de rotina na região. Quando passaram pela via citada, um adolescente teria corrido. A atitude acabou reforçando a suspeita da polícia, o que motivou à abordagem.

De acordo com a PM, o adolescente foi alcançado tentando entrar numa residência. Os PMs teriam feito uma busca pelo imóvel, onde acabaram encontrando o pé de maconha. Os jovens alegaram que a droga é para cultivo e consumo próprio.

Os adolescentes foram levados à Delegacia, mas liberados aos responsáveis. O pé de maconha apreendido será incinerado.