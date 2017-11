Depois de fugir e passar por três cidades, homem é preso por estuprar sobrinho

Um homem, de 29 anos, foi preso depois de uma intensa perseguição, que passou por três cidades da região. Segundo a Polícia Militar (PM), a fuga foi motivada pelo fato de que o suspeito abusava sexualmente do sobrinho, de 9 anos. Ele foi detido em Itaquaquecetuba. O caso foi registrado como estupro de vulnerável.

A perseguição se iniciou no domingo à tarde (12), na Rua Nazaré Paulista, no Jardim Joandra. Os PMs faziam o patrulhamento no bairro, quando viram um GM Prisma, de cor cinza, parado na via. A Polícia percebeu ainda que o possível motorista estava sentado no banco de trás e sem camisa.

Quando notou que seria abordado, o suspeito pulou para o assento do motorista e saiu em alta velocidade. Passando pelos municípios de Poá e Suzano. A fuga durou mais de dez minutos. A perseguição se encerrou, em Itaquá, quando o suspeito não conseguiu passar por um cerco policial. Ele conseguiu ainda abandonar o veículo e fugir a pé, porém foi alcançado, depois de alguns quarteirões num terreno baldio.

Dentro do carro, os policiais encontraram um menino de nove anos. À PM, o garoto disse que o tio teria parado o veículo na via para abusar sexualmente dele. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde da cidade, onde recebeu atendimento e foi liberado.

Já o suspeito, foi levado à Delegacia Central da cidade. Ele foi preso em flagrante pelo estupro do sobrinho. Agora, o homem deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (13).