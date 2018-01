Depois de perseguição pela Avenida Brasil, polícia prende suspeito de roubar moto

Uma perseguição a uma moto roubada terminou com a prisão de um assaltante nesta segunda-feira (22), no cruzamento da Alameda Cunha Bueno e a Avenida Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito detido é apontado como o responsável por um assalto ocorrido em Poá.

Segundo a polícia, a fuga durou poucos minutos. Isto porque o suspeito perdeu o controle da moto e caiu no cruzamento das vias citadas. A PM, porém, não divulgou se o detido tem passagem na Justiça.

A moto em que o suspeito dirigia tinha sido roubada, em Poá. Os PMs, que atenderam ao caso, falaram que há suspeitas de que o ladrão preso tinha informações privilegiadas sobre a rotina da vítima.

Isto por conta do dono da moto ter relatado ter sido brevemente seguido, inclusive sendo roubado na entrada a um posto de combustível. Quanto o uso de armas, a vítima disse que o suspeito simulou esconder algum objeto. Ele temeu que fosse uma arma, por isto, não reagiu.

O caso foi registrado na delegacia central.