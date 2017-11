Depois de perseguição, suspeito é preso com revólver em Ferraz

Um homem foi preso depois de uma perseguição em Ferraz de Vasconcelos. O fato ocorreu na Rua Stela Mazzuca, no Jardim Barão. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava com um revólver calibre 38.

A ocorrência aconteceu no domingo (19). Os PMs faziam o patrulhamento no bairro, quando suspeitaram do motorista de um VW Gol. A polícia tentou abordá-lo, mas o suspeito não respeitou aos sinais de parada e iniciou fuga.

De acordo com a PM, a perseguição não prolongou por muito tempo. Na busca pelo veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38. Ao DS, os policiais não informaram se o suspeito teria dito para qual finalidade a arma seria usada.

O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz.