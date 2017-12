Depois de roubarem motos, bandidos tentam fugir da polícia e trocam tiros em Itaquá

Uma perseguição terminou com um ladrão morto em Itaquaquecetuba. Ele chegou a ser levado com vida ao Hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito detido e outros dois – foragidos – fugiam de um cerco policial, depois de terem sido flagrados pilotando motos que foram roubadas em Ferraz de Vasconcelos.

O caso se iniciou no início da noite de sábado (16). Os PMs receberam informações de que bandidos estavam circulando com motos roubadas, na Avenida Ítalo Adami, em Itaquá. Buscas foram realizadas na região citada. A primeira notícia sobre o paradeiro dos bandidos apontava que foram vistos pela última vez na Rua Santa Catarina, no Morro Branco.

Um cerco foi montado. Os bandidos foram flagrados entrando no matagal. As motos foram deixadas na via, com a tentativa de retardar a chegada da polícia. Os PMs deram a volta e entraram por outro acesso ao terreno.

Dois bandidos teriam visto a chegada e atirado. Houve confronto, mas nenhum policial foi atingido. Segundo a polícia, um dos suspeitos que atirava foi baleado e ficou caído no local. Ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois conseguiram fugir.

Na Delegacia, os donos das motos reconheceram o indivíduo morto como um dos autores do crime. Inclusive, dando as características da arma utilizada por ele, um revólver calibre 32, com numeração raspada.

De acordo com a polícia, o suspeito morto teria saído da Cadeia há menos de um mês. Ele foi preso justamente com mais três pessoas, onde afirmara na época que a intenção era roubar. No entanto, como não houve nenhuma vítima, ele foi solto depois de pagar fiança de R$ 3 mil.

A Polícia Civil disse à reportagem que tenta identificar os suspeitos foragidos.